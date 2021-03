WHO-topman Michael Ryan: “Onrealistisch te denken dat we eind dit jaar verlost zullen zijn van Covid”

Het is “uiterst voorbarig en onrealistisch” te denken dat we tegen het einde van het jaar van Covid-19 verlost zijn. Dat zegt WHO-arts Michael Ryan. Hij is de baas van het Gezondheidsprogramma bij de Verenigde Naties. Al denkt hij wel dat vaccins de zwaarste gevolgen van het virus zullen tegengaan.

“Waar we wel vanaf zouden kunnen geraken zijn, als we intelligent zijn, dat zijn de ziekenhuisopnames, de sterfgevallen en de tragedies die met deze pandemie gepaard gaan”, zei Michael Ryan tijdens een persconferentie van de WHO in het Zwitserse Genève.

“Als de vaccins effect beginnen te hebben, zullen niet enkel de sterfgevallen en ziekenhuisopnames dalen. Ook zullen de vaccins een significante impact hebben op de overdracht van het virus en het risico op besmetting. Dan zullen we de pandemie vermoedelijk vlugger onder controle krijgen.”