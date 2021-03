Ze is nog maar één dag uitbaatster en Cindy (46) ziet café al volledig vernield nadat auto zich in gevel boort

Houthulst / Langemark-Poelkapelle -

Wat een tegenslag. De inkt op het nieuwe huurcontract was nog niet droog of Cindy Terryn (46) zag met lede ogen aan hoe café Den Trimard in Houthulst zware schade opliep bij een ongeval. “Er is erg veel schade, maar ik blijft niet bij de pakken zitten en zal openen.”