Buurtbewoners protesteren tegen komst van twee bomen: “Er is nu al geen plaats voor onze auto”

Aalst -

Op vele plaatsen zouden mensen er blij mee zijn, meer bomen in hun buurt. Maar in de August Marcelstraat, een zijstraat van de Geraardsbergsestraat in Aalst, is er protest tegen de aanplant van twee exemplaren. “We zullen wel bomen planten in onze tuin. Hier is nu al nergens plaats om je auto te zetten”, klinkt het bij een tiental bewoners die een pamflet ophingen met de boodschap: ‘Bomen op parkeerplaatsen, neen, bedankt.’