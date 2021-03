Drie medewerksters van tv-zender in Afghanistan gedood

In Afghanistan zijn drie medewerksters van een private tv-zender om het leven gebracht. Dat bevestigt het hoofd van de zender Enikass, Salmai Latifi. Volgens de eerste elementen van het onderzoek vielen gewapende onbekenden de vrouwen aan op een markt in Jalalabad.

In december werd een journaliste van dezelfde zender en haar chauffeur nog om het leven gebracht in Jalalabad. Niemand eiste die aanslag op. “We werken in een gebied waar extremisten, inclusief gewapende antiregeringsgroepen leven”, aldus Latifi. Zelf werd hij enkele jaren geleden ontvoerd en vier maanden lang vastgehouden.

Ondanks de start van de vredesgesprekken tussen de taliban en vertegenwoordigers van de Afghaanse overheid in september 2020, blijft het geweld in het land aanhouden. Journalisten, mensenrechtenactivisten en religiegeleerden raken steeds weer in het visier van extremisten.

Volgens de VN-missie Unama zijn vorig jaar minstens 9 mediawerkers om het leven gebracht.