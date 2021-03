Dirk Wauters veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag op vriendin Patricia

Halle - Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Dirk Wauters (52) veroordeeld tot 15 jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin Patricia Gaillet (63). Hij wurgde haar op 31 juli 2018 in hun appartement in Halle. Het openbaar ministerie had 20 jaar cel gevorderd.

Op 31 juli 2018 omstreeks 11 uur vonden de hulpdiensten het lichaam van Gaillet in de slaapkamer van het koppel in de Mouvauxstraat in Halle. Ze was gewurgd door haar partner Dirk Wauters, die daarna van het balkon sprong in een poging tot zelfdoding. De precieze aanleiding voor de dood van Gaillet werd niet achterhaald in de loop van het proces.

In de motivatie van de strafmaat benadrukte de jury de gruwelijkheid van de feiten maar haalde het ook enkele verzachtende omstandigheden aan. Zo werd rekening gehouden met het blanco strafregister van de man en de professionele omstandigheden die hij als stresserend zou hebben ervaren. De jury vermeldde ook nog dat de kans op nieuwe misdrijven laag was, zoals de psycholoog tijdens de zitting op vrijdag al had verklaard.

Na de voorlezing van het arrest richtte voorzitter van het hof Peter Hartoch zich tot Dirk Wauters. Hij vertelde hem dat hij geluk had gehad met een “menselijke jury, een begripvol openbaar ministerie en bijna begripvolle burgerlijke partijen.” Hij raadde Wauters dan ook aan om met dat geluk aan de slag te gaan en nog een zinvolle wending te proberen geven aan zijn leven.