Didier Reynders: “Digitale groene pas zal niet discrimineren”

In Israël is het systeem van een ‘coronapaspoort’ al van kracht. Foto: AFP

De digitale groene pas die het reisverkeer in Europa deze zomer opnieuw op gang moet brengen zal tot “geen enkele discriminatie” leiden. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders dinsdag gezegd. “Wat wij willen, is een wetgevend instrument dat bindend is voor alle lidstaten, zodat dezelfde gegevens worden samengebracht in alle certificaten die in de Europese Unie worden uitgegeven”, aldus Reynders in de marge van een persconferentie.

Om elk risico op discriminatie te vermijden zal het certificaat niet enkel gegevens over een vaccinatie bevatten, maar ook over een recente PCR-test en de aanmaak van antilichamen na een infectie. Dat moet verhinderen dat er gediscrimineerd wordt ten aanzien van mensen die zich niet willen laten vaccineren, of die de kans nog niet hebben gehad. Volgens Reynders is de “digitale groene pas” dan ook geen paspoort, maar een certificaat dat de situatie van een individu ten aanzien van de ziekte weergeeft.

LEES OOK. Kunnen we straks weer vrij reizen binnen EU met coronapaspoort? “Het mag niet tot discriminatie leiden” (+)

De Europese Commissie wil met de groene pas het herstel van het vrije verkeer van personen bespoedigen en mensen opnieuw in staat stellen om veilig te reizen. Ze hoopt het certificiaat nog voor het zomerseizoen te kunnen introduceren. Dat is van groot belang voor lidstaten met een sterke toeristische sector.

Lidstaten als België zijn dan weer beducht voor een koppeling aan het vrije verkeer. “Voor België is er geen sprake van om vaccinatie te koppelen aan de vrijheid om zich in Europa te verplaatsen”, tweette MR-vicepremier Sophie Wilmès maandag. “De eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel is des te fundamenteler omdat vaccinatie niet verplicht is en er nog geen algemene toegang is tot het vaccin.”

België is overigens één van de zes lidstaten die de Europese Commissie op de vingers heeft getikt omdat de beperkingen op het vrije verkeer buiten proportie zouden zijn. De Commissie dringt erop aan het verbod op niet-essentiële reizen uit te doven en te vervangen door maatregelen zoals tests en quarantaine.