Geen nieuw proces rond Schellebellemoord: raadkamer vond geen bewijs voor meineed

/ Wichelen - Volgens de raadkamer in Dendermonde is er geen meineed gepleegd op het proces van Prosper Van Der Borght (80) en zijn gevolg. De man en drie anderen werden in 2019 in beroep veroordeeld voor de moord op zijn zoon Eddy. Prosper kreeg als opdrachtgever 23 jaar maar krijgt nu dus geen nieuw proces.

Volgens zijn advocaat had de toenmalige echtgenote van Eddy “op de trappen van het gerechtsgebouw” de ex van Prosper aangesproken en heeft die daarna haar getuigenis afgezwakt. Eerst had die ex tegenover de politie beweerd dat Prosper slagen kreeg van zoon Eddy en dat het daarom zo dramatisch fout gelopen is. In beroep slikte ze die verklaring in en had ze het allemaal maar van horen zeggen. Een groot verschil voor Prosper, qua strafmaat. In het eerste geval had hij zich kunnen beroepen op uitlokking en dat had hem maar vijf jaar cel gekost, in plaats van 23 nu.

Bovendien, als de meineed bewezen zou zijn, zou de veroordeelde vader sowieso een nieuw proces krijgen. Maar dat heeft raadkamer nu van tafel geveegd. Kristiaan Vandenbussche, de raadsman van Prosper, geeft al aan dat hij in beroep zal gaan tegen de beslissing van de raadkamer. “Ik verzet me tegen deze doofpot”, aldus Vandenbussche. “Er zijn ernstige aanwijzingen dat dit zaakje stinkt. Ik teken beroep aan in Gent. Ik heb bovendien de Hoge Raad voor Justitie aangeschreven om dit dossier te evalueren en de nodige aanbevelingen te doen.”

Zowel de weduwe van slachtoffer Eddy Van Der Borght als de ex van Prosper hebben altijd hun onschuld volgehouden in de meineedzaak.