Recordaantal nieuwe miljardairs in China tijdens coronajaar (en een nieuwe nummer één)

Zhong Shanshan is de rijkste Chinees. Foto: Jiang Xin/ChinaImages/Sipa USA

China telde nooit eerder zoveel miljardairs als in 2020, nochtans het jaar dat het nieuwe coronavirus de wereldeconomie zware klappen toebracht. De kloof met de Verenigde Staten inzake superrijken wordt alsmaar groter. Eerder raakte al bekend dat Jack Ma, die ook in onze contreien bekend is, niet langer de rangschikking van rijkste Chinezen aanvoert.

De coronapandemie trof China als eerste land ter wereld - het virus zou afkomstig zijn van een markt in Wuhan. Maar de toestand in het land herstelde relatief snel. Als één van de enigen kon China ook economische groei voorleggen in 2020.

Volgens de rangschikking van het blad Hurun telde China (inclusief Hongkong) vorig jaar 259 bijkomende dollarmiljardairs tot 1.058 in totaal. De VS tellen “slechts” 696 dollarmiljardairs, al blijven de twee rijkste mensen ter wereld (Elon Musk en Jeff Bezos) wel Amerikaans.

Jack Ma van Alibaba is niet langer de rijkste Chinees. De eerste plaats wordt nu ingenomen door Zhong Shanshan, actief in het bottelen van mineraalwater en goed voor een fortuin van 85 miljard dollar (70,71 miljard euro). De nummers twee en drie zijn ingenomen door de baas van Tencent (internet, videospellen) en van ByteDance (eigenaar van TikTok). Jack Ma bezet de vierde plaats, met een vermogen van 55 miljard dollar (45,75 miljard euro).