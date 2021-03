Woning van Vlaamse moeder die verdacht wordt van moord op Ichelle van de Velde (29) opnieuw onderzocht

In het Zeeuws-Vlaamse dorpje Aardenburg is de politie dinsdag opnieuw onderzoek aan het doen in de woning van de Vlaamse Sandra H. (44), die wordt verdacht van de lugubere moord op de Nederlandse naaiatelierhoudster Ichelle van de Velde (29). Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) op zijn website.

LEES OOK. Belgische moeder blijft in cel voor lugubere moord op jonge buurvrouw Ichelle: hoe een “creepy” winkeltje plots plaats delict werd (+)

Het lichaam van de jonge vrouw werd de voorbije weken in delen teruggevonden in het kanaal dicht bij het stadje Sluis. Het slachtoffer verdween half december vorig jaar. Twee maanden was haar lot onduidelijk, tot de politie de Vlaamse moeder van acht kinderen Sandra H. in het vizier kreeg. Zij was bevriend met Ichelle en had een spiritueel winkeltje in dezelfde straat in Oostburg. De politie deed de voorbije weken al uitvoerig onderzoek in het winkeltje van Sandra H. en bij haar thuis in Aardenburg. Maar blijkbaar beschikt de politie over aanwijzingen die het nodig achten om “nader sporenonderzoek” te doen. Het Openbaar Ministerie geeft voorlopig geen extra uitleg over de zoekactie.

LEES OOK. Vader van Ichelle (29) nadat haar lichaam na twee maanden is teruggevonden: “Met elke nieuwe info komen nog meer vragen” (+)

Sandra H. zit nog minstens drie maanden in voorarrest. Haar man, ook een Vlaming, werd ook ondervraagd na de eerste politie-inval. Maar hij zou van niks geweten hebben, en wordt volgens de politie ook niet verdacht. De nabestaanden van Ichelle vonden het belangrijk dat alle lichaamsdelen werden teruggevonden. Dat gebeurde uiteindelijk ook afgelopen weekend. Ze hopen nu eindelijk hun verdriet te kunnen verwerken. “Maar ze blijven achter met enorm veel vragen”, klonk het in hun entourage.