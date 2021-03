Oostenrijk wil niet langer afhankelijk zijn van EU, gaat eigen vaccin produceren

Oostenrijk wil niet langer exclusief afhankelijk zijn van de Europese Unie als het op coronavaccins aankomt, en daarom gaat het land met Israël en Denemarken samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe generaties vaccins. Dat heeft kanselier Sebastian Kurz dinsdag aangekondigd.

Kurz vindt de gemeenschappelijke aanschaf van vaccins via de Europese Unie nog steeds principieel de juiste keuze, maar “het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA is te traag geweest bij de goedkeuring van vaccins, en er waren problemen met de aanvoer en leveringen van vaccins”. “We moeten ook ons voorbereiden op nieuwe mutaties en mogen niet meer enkel van de Europese Unie afhankelijk zijn bij de productie van vaccins van de tweede generatie”, zo verklaarde de kanselier.

Tweede generatie vaccins nodig

Kurz reist donderdag naar Israël, waar hij samen met premier Benjamin Netanyahu en de Deense premier Mette Frederiksen een partnerschap zal lanceren om de komende jaren samen te werken aan de ontwikkeling en productie van zogenaamde vaccins van de tweede generatie die beschermen tegen mogelijke toekomstige varianten van het coronavirus. Volgens Kurz schatten experts dat ongeveer twee derde van de bevolking of zes miljoen Oostenrijkers elk jaar een nieuwe prik nodig zullen hebben. “De pandemie zal nog een lange tijd bij ons blijven, met verschillende mutaties”, observeert de kanselier.

Ook Frederiksen richt de blik op de toekomst. “Momenteel wordt de nadruk gelegd op vaccins hier en nu. Maar we moeten ook verzekeren dat we binnen één, twee, drie, vijf of tien jaar voldoende vaccins zullen hebben”, aldus de Deense eerste minister, die hoopt op een “samenwerking op lange termijn” die de basis kan vormen voor een “duurzame productiestrategie”.

Europese Commissie: “Toegevoegde waarde”

In een reactie zei een woordvoerder van de Europese Commissie dat “het steeds nuttig is om te leren uit goede praktijken in andere landen” en om “mogelijkheden voor samenwerking te verkennen” die “een toegevoegde waarde” kunnen betekenen voor de Europese strategie. Op het vlak van coronavaccinaties is Israël wereldwijd koploper: al meer dan de helft van de bevolking heeft minstens één dosis gekregen. In Denemarken geldt dat voor 7,8 procent en in Oostenrijk slechts 4,8 procent.

De woordvoerder wees erop dat de Commissie met Hera Incubator een eigen Europees plan heeft gelanceerd om nieuwe generaties vaccins te ontwikkelen, sneller een markttoelating te geven en de productie op te schalen. De twee initiatieven kunnen elkaar wederzijds versterken, luidde het. Of Oostenrijk en Denemarken de EU dan niet vertrouwen voor de levering van nieuwe vaccins? “We geven geen commentaar op commentaar”, reageerde de woordvoerder. Hij wees erop dat de regeringsleiders vorige week nog hun steun betuigden aan Hera Incubator.

Niet meer afhankelijk

Hoe dan ook, steeds meer lidstaten willen niet enkel meer afhankelijk zijn van het Europese kader voor de aanvoer van vaccins. In Hongarije worden al vaccins uit Rusland en China toegediend en in Slovakije kwamen maandagavond de eerste 200.000 doses uit Rusland aan. Ook Tsjechië en Polen lonken steeds nadrukkelijker naar vaccins die niet samen met de andere lidstaten zijn aangekocht en niet zijn goedgekeurd door het EMA.

De Commissie herhaalde maandag dat lidstaten zelf contracten kunnen sluiten met farmabedrijven over vaccins die niet gedekt zijn door de gezamenlijke portefeuille van 2,6 miljard vaccins. 1,5 miljard van die doses worden gemaakt door de drie producenten (Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca) die reeds groen licht hebben gekregen. “We hebben steeds het belang van de doeltreffendheid en de veiligheid van vaccins beklemtoond, en dus van het belang om via het EMA te werken”, besloot de woordvoerder. Geen enkele lidstaat heeft vooralsnog laten weten minder vaccins uit de gemeenschappelijke portefeuille te willen.