‘Topdokter’ Eric Van Cutsem wil dat meer Vlamingen zich laten screenen op darmkanker: “Je stoelgang opvangen kan je leven redden”

Al zeven jaar kunnen Vlamingen tussen 50 en 74 zich laten screenen op darmkanker. Maar amper de helft van wie in aanmerking komt, laat zich ook effectief screenen. Veel te weinig, vindt oncoloog en ‘Topdokter’ Eric Van Cutsem. Nu de darmkankermaand van start is gegaan, roept hij iedereen die in aanmerking komt op om een staaltje op te sturen. “Want je stoelgang opvangen kan je leven redden.”