Amerikaanse mensenrechtenactivisit Vernon Jordan overleden

De Amerikaanse mensenrechtenactivist Vernon Jordan is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. De zwarte zakenman was een invloedrijke figuur in de strijd voor burgerrechten, in het politieke Washington en in de financiële wereld van Wall Street. Zowel in de politieke wereld als in de bedrijfswereld werd zijn advies graag gevraagd.

Jordan groeide op in het zuiden van de Verenigde Staten, waar hij al jong werd geconfronteerd met rassendiscriminatie. Hij werkte in organisaties tegen discriminatie en raakte daardoor bekend. In 1980 was Jordan het doelwit van een moordaanslag. Hij werd neergeschoten en raakte ernstig gewond.

Jordan had een zeer goede relatie met toenmalig president Bill Clinton, met wie hij al jaren eerder bevriend geraakt was. Jordan was in 1992 covoorzitter van het transitieteam na de verkiezingsoverwinning van Clinton. Hij werd een vertrouwenspersoon en adviseur van de Clintons en vaste golfpartner van Bill.

Jordan streek een pak geld op als bestuurslid bij tal van bedrijven, maar ook als advocaat/lobbyist bij een van de meest politiek geëngageerde advocatenkantoren van Washington.