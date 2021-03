Derde vrouw beschuldigt gouverneur van New York van ongewenste intimiteiten

Een derde vrouw heeft de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ze deed dat in de krant The New York Times.

De nu 33-jarige Anna Ruch praatte in september 2019 even met Cuomo op een bruiloft. Hij zou zijn hand op haar rug gelegd hebben, haar wang hebben vastgepakt en gevraagd hebben of hij haar mocht kussen. De uitspraken werden volgens de Amerikaanse krant door een getuige bevestigd en een foto lijkt het tafereel weer te geven.

Volgens de krant reageerde het bureau van Cuomo niet meteen op de beschuldiging, maar verwees het naar de eerdere stellingname van de gouverneur waarin hij zei dat “enkele dingen die hij gezegd had, verkeerd geïnterpreteerd werden als ongewenst geflirt”. In deze mededeling verklaarde de vooraanstaande Democraat ook dat hij “nooit iemand ongepast aangeraakt had”.

De voorbije dagen beschuldigden twee vroegere adviseurs van Cuomo hem al van seksuele intimidatie. Het bureau van de gouverneur kondigde zondag een onderzoek aan. De minister van Justitie van New York, Letitia James, schreef maandag op Twitter dat het onderzoek zou worden geopend. “Aan het eind ervan wordt het resultaat bekendgemaakt.”