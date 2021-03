Sandy Walsh verbindt zijn lot tot 2025 aan KV Mechelen

Sandy Walsh, die in oktober nog transfervrij aankwam in Mechelen, heeft indruk gemaakt bij Geel en Rood. De 25-jarige verdediger werd daarom beloond met een nieuw contract, dat tot 2025 geldig is.

Walsh kwam dit seizoen al 19 keer in actie. Daarin scoorde hij drie keer, en leverde hij ook drie assists af. De verdediger is tevreden met zijn contractverlenging. “Ik ben hier direct goed ontvangen in een geweldige groep. Toen het voorstel kwam om voor een langere periode te blijven, is er geen moment twijfel geweest. Nu kunnen tekenen tot 25, een belangrijk getal voor de club en de fans, voelt fantastisch. Ik wil een echte Kakker worden.”



Ook sportief directeur Tom Caluwé steekt zijn geluk niet onder stoelen of banken. “Sandy is niet alleen aan een sterk seizoen bezig, hij heeft zich ook vanaf dag één perfect ingepast binnen de groep. Deze verlenging voor vier jaar toont dat er geloof is van beide kanten.”