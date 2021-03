Gerechtelijke politie voert tiental huiszoekingen uit bij De Voorzorg Limburg in onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken

Speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg hebben dinsdag een tiental huiszoekingen verricht bij De Voorzorg Limburg, in het kader van een onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken. Onder meer de 55-jarige voorzitter van de raad van bestuur Tony Coonen uit Hasselt is gearresteerd voor verhoor.

Het parket van Limburg heeft dinsdag alleen bekendgemaakt dat een 55-jarige man uit Hasselt draaischijf is in het onderzoek. Verder onthoudt het parket zich van enig commentaar. Na de huiszoekingen zijn de verhoren van verschillende personen gestart. Die ondervragingen zullen ook nog woensdag plaatsvinden.

Tony Coonen is gewestelijk secretaris van De Voorzorg Limburg en voorzitter van de raad van bestuur. Het gaat verder onder meer om boekhouder Dirk M. (52) uit Hasselt. Het onderzoek zou draaien rond panden die De Voorzorg heeft verkocht aan projectontwikkelaars, waaronder Immo Top Invest in Hasselt. Ook de baas van Immo Top Invest, Daan M. (39) uit Hasselt, werd opgepakt. Onderzocht zou worden of Coonen en andere leden van de raad van bestuur van De Voorzorg bepaalde gunsten hebben gekregen voor de verkoop van die panden.

Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten bevestigt dat het heeft vernomen dat er een gerechtelijk onderzoek is, maar benadrukt dat “het onderzoek zich beperkt tot De Voorzorg Limburg”, aldus woordvoerder Katrien De Weirdt. “Op dit moment is de dienstverlening naar onze leden in Limburg de hoogste prioriteit. We hopen in het belang van de betrokken entiteiten, hun medewerkers en de betrokken collega’s dat er snel duidelijkheid is in het onderzoek”, aldus De Weirdt.