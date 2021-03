Primeur in Britse politiek: voor eerst blijft regeringslid dat zwangerschapsverlof opneemt aan als minister

Suella Braverman is dinsdag het eerste lid van de Britse regering geworden dat zwangerschapsverlof neemt en toch minister blijft, nu een wet van kracht is geworden die dat mogelijk maakt.

Minister van Justitie Suella Braverman (40), die haar tweede kind verwacht, zal voor een periode van zes maanden vervangen worden door een van haar adjuncten, zonder loonverlies. In een video op Twitter toont de toekomstige moeder zich enthousiast over het idee dat ze geschiedenis zal schrijven. Het is een boodschap “voor jonge vrouwen die carrière willen maken in de politiek”.

Premier Boris Johnson wenste haar “het beste toe voor haar moederschapsverlof en kijkt uit naar haar terugkeer in de herfst”, zo staat in een mededeling van Downing Street. De vorige wet was “gedateerd”, zo gaven de diensten van de eerste minister toe. Ze zou Braverman gedwongen hebben af te treden als ze na de geboorte van haar kind moederschapsverlof wou opnemen.

Boris Johnson wou na de geboorte van zijn zoon in april vaderschapsverlof nemen, maar zag daarvan af wegens de coronapandemie.