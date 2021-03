20 kilo cannabis en 300.000 euro cash gevonden na arrestaties in Anderlecht

Zondag zijn bij twee arrestaties in Anderlecht grote hoeveelheden cannabis en een enorme som geld gevonden.

Zondag zijn in Anderlecht twee mannen uit Vilvoorde en Mechelen gearresteerd. Ze reden in een camionette rond en gedroegen zich verdacht. Politie-eenheden van de speciale bijstandseenheid van de zone Brussel-Zuid controleerden het duo en vonden een opmerkelijke hoeveelheid cannabis terug. Het ging om acht grote zakken, twintig kilogram in totaal. Bij huiszoekingen achteraf in Vilvoorde en Mechelen werd ook nog een som geld van liefst 300.000 euro aangetroffen en in beslag genomen.

Het parket van Brussel bevestigt de feiten. “Het duo is onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, zegt de woordvoerster. “De twee blijven aangehouden voor bezit en verkoop van verdovende middelen. Het onderzoek is lopende.”