FBI-directeur: “Aanval op Capitool was binnenlands terrorisme”

De FBI beschouwt de gewelddadige bestorming van het Capitool door aanhangers van voormalig Amerikaans president Donald Trump als “binnenlands terrorisme”. Dat heeft topman Christopher Wray dinsdag gezegd op een hoorzitting in de justitiecommissie van de Senaat.

“Deze aanval, deze belegering was crimineel gedrag, niet meer of niet minder. En dit gedrag, dat wij, de FBI, als binnenlands terrorisme beschouwen, heeft geen plaats in onze democratie”, aldus Wray. Over het voorval van 6 januari was hij “ontzet”, maar het ging niet om een geïsoleerde gebeurtenis. “Het probleem van het binnenlandse terrorisme is gedurende lange tijd over het hele land uitgezaaid en de uitzaaiingen zullen niet snel verdwijnen.”

Aanhangers van de weggestemde president Trump bestormden begin januari het Capitool tijdens een zitting van het parlement. Ze veroorzaakten chaos en richtten vernielingen aan. Minstens vijf mensen, onder wie een politieagent, kwamen bij de rellen om het leven.