Bij een verkeersongeluk in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen.

De botsing tussen een vrachtwagen en een SUV gebeurde in de regio Imperial County bij de grens met Mexico, melden Amerikaanse media. Hulpdiensten rukten massaal uit. De SUV was volgestouwd met 27 passagiers en kwam in botsing met een vrachtwagen beladen met grind. Van de inzittenden van de SUV stierven er 14 ter plekke, een ander slachtoffer bezweek in een ziekenhuis.