Bus valt in ravijn in Bolivia: zeker 20 doden

In Bolivia is een autocar dinsdag in een ravijn gestort en daarbij zijn minstens twintig mensen om het leven gekomen en dertien anderen gewond geraakt, zo heeft de politie gemeld.

Het ongeval gebeurde ‘s morgens op een weg tussen de departementen Cochabamba en Santa Cruz. De autocar viel in een ravijn van 150 meter diep, zei de chef van de wegpolitie, kolonel Helsner Torrico Valdez. De politie opende een onderzoek om de oorzaak te achterhalen van het ongeval.

Ongevallen met autocars, het voornaamste transportmiddel voor de lange afstand in Bolivia, komen frequent voor in het land. In september vorig jaar kwamen negentien mensen om het leven toen een bus in een afgrond belandde.