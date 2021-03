Jamaicaanse reggaester Bunny Wailer (73) overleden

De Jamaicaanse reggaester Bunny Wailer is op 73-jarige leeftijd overleden in het Andrew’s Memorial Hospital in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. Dat bevestigt de Jamaicaanse minister van Cultuur Oliva Grange dinsdag in een communiqué. Wailer maakte samen met Bob Marley en Peter Tosh deel uit van The Wailers.

De precieze doodsoorzaak is nog niet gekend, maar sinds een beroerte in juli 2020 werd Wailer herhaaldelijk opgenomen in het ziekenhuis.

Wailer vormde in de jaren 60 samen met jeugdvriend Bob Marley en Peter Tosh The Wailers, voordat hij in 1974 solo ging. Hij sleepte drie Grammy-awards in de wacht en kreeg in 2017 ook de Orde van Verdienste in zijn geboorteland Jamaica.

Wailer, wiens echte naam Neville O’Riley Livingston was, was het laatste nog levende lid van The Wailers. “Wat Bunny Wailer, als een van de pioniers en vaandeldragers van de muziek van ons land, voor de reggae heeft gedaan, leeft voort”, aldus Grange.

