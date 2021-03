Vijftig jaar oude Schotse whisky gaat voor meer dan 30.000 euro onder de hamer

Op een veiling in het Schotse Edinburgh is dinsdag een fles whisky van Macallan voor 26.000 pond (zo’n 30.000 euro) onder de hamer gegaan.

Veilinghuis Bonham had de fles Macallan Millennium Decanter, die bestaat uit whisky die tussen 1949 en 1999 gedistilleerd werd, geschat op 18.000 tot 20.000 pond. Met de uiteindelijke verkoopprijs van 26.000 pond ging het luxeproduct dus fors over de vraagprijs. Volgens Martin Green, de whiskyspecialist van Bonham, is er altijd “een grote vraag” naar Macallan.

De fles van 700 milliliter werd gemaakt door Caithness Glass in het Schotse Crieff, en wordt gepresenteerd in een op maat gemaakte eiken verpakking. Hij werd gebotteld in 1999 ter ere van het nieuwe millennium. Volgens een woordvoerder van Bonham zijn er maar 900 zulke flessen in omloop en verklaart dat de hoge vraag.

Een fles van Macallan van 750 ml is te koop vanaf 45 pond. Afhankelijk van het jaar kan die prijs echter een stuk hoger oplopen, aldus de gespecialiseerde website The Wisky Exchange.