Patro Eisden en 51 amateurvoetballers vangen bot bij BAS: stopzetting competitie is gegrond

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de eis die Patro Eisden Maasmechelen, samen met 51 betaalde voetballers uit eerste nationale, indiende om te competitie af te werken, ongegrond verklaard. Dat bevestigde het BAS dinsdag. De Limburgse club en spelers eisten dat de stopgezette competitie, desnoods in sterk verkorte vorm, alsnog werd hernomen.

Begin februari dienden 51 voetballers die een (semi)profcontract hebben in de hoogste reeks van het amateurvoetbal, en voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen een verzoek tot arbitrage in bij het BAS. Ze verzetten zich tegen de beslissing van de crisiscel (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League) om de competitie te beëindigen. Eind januari kwam men tot het besluit dat het gezien de geldende coronamaatregelen onmogelijk was geworden minstens de helft van de competities voor mannen en vrouwen in het amateurvoetbal af te werken. Gevolg: de klassementen worden geannuleerd, er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers.

Strafpleiter Van Steenbrugge kreeg de opdracht om die beslissing aan te vechten. Voetballers onder contract in eerste amateur voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van hun collega’s in 1A en 1B. Daarom namen ze samen met Patro Eisden Maasmechelen een advocaat onder de arm om de beslissing tot stopzetting van de competitie in eerste nationale ongedaan te maken. Ze eisten dringende en voorlopige maatregelen opdat de KBVB de competitie integraal zou laten hervatten of op zijn minst een minicompetitie zou inrichten. De 51 voetballers en Patro Eisden vroegen ook een dwangsom van elk 25.000 euro.

Op 26 februari bepleitte het team van meester Van Steenbrugge zijn zaak, de KBVB en Voetbal Vlaanderen verdedigden hun standpunten over de verplichte competitiestop. Een week later is het verdict gevallen. Het BAS verklaart de eis van Patro en de 51 voetballers ongegrond. Eerder liet meester Van Steenbrugge al verstaan andere procedures niet uit te sluiten. (belga)