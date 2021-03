Lidewij Nuitten zocht en vond de jongen op wie ze 20 jaar geleden verliefd werd: “Bij elke Mark dacht ik: dat is hem” - “Maar ondertussen was ik al Rafael”

Waar is Mark? Reporter Lidewij Nuitten (29) speurde in die docureeks op Eén het land af naar de eerste jongen op wie ze als kind van een jaar of 8 tijdens een zomerkamp verliefd werd. Enige aanknopingspunten: Mark was een zwarte geadopteerde jongen, en een troebele herinnering van vlinders en kushandjes. Ze heeft hem gevonden, ook al heet Mark nu niet meer Mark. “Ik draag nu mijn biologische naam, Rafael. Het is het enige tastbare dat ik van mijn moeder heb meegekregen.”

“Daar zie, ons Hilde. Het is dankzij haar dat we mekaar gevonden hebben.” De zon schijnt in Herent. We zitten in de tuin van Rafael Van Der Sype (29) en de buurvrouw steekt even haar hoofd om de hoek ...