Kafka in Italië: spelers Lazio wachten op tegenstander die niet mag reizen, bond weigert af te gelasten

Het duel tussen Lazio en Torino in de Serie A is dinsdagavond niet van start gegaan. De bezoekers uit Turijn zijn niet afgereisd naar Rome omdat ze van de lokale gezondheidsinstanties in quarantaine zijn geplaatst en niet naar de hoofdstad van Italië mochten afreizen nadat acht spelers positief hadden getest op de Britse variant van het coronavirus.