Medewerker van Artsen zonder Grenzen gedood in Syrisch vluchtelingenkamp al-Hol

Een medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is vorige week in het vluchtelingenkamp al-Hol in Syrië gedood onder onduidelijke omstandigheden. Dat heeft de hulporganisatie dinsdag gemeld.

De medewerker werd woensdagochtend vroeg gedood in een tent in het kamp. “We proberen de omstandigheden waarin de dood plaatsvond beter te begrijpen”, zegt woordvoerder Will Turner.

Amper drie dagen later raakten bovendien drie medewerkers gewond bij een brand tijdens een huwelijk. De vierjarige dochter van een van de medewerkers en zes andere mensen kwamen daarbij om het leven.

“Erg ongerust”

AGZ reageert gechoqueerd en triest op de incidenten en zegt “erg ongerust” te zijn over de veiligheid van de bewoners van het kamp. De organisatie zegt dat de veiligheidssituatie in het kamp dit jaar achteruitgaat: sinds januari zijn er dertig mensen gedood door wapens of in een ongeluk.

Het roept de internationale gemeenschap op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en oplossingen te vinden voor de kampbewoners. Medische en sanitaire diensten van de groep zijn voorlopig opgeschort.

Al-Hol is het grootste vluchtelingenkamp in Syrië, volgens de Verenigde Naties, met meer dan 60.000 mensen. Meer dan 80 procent van de bewoners zijn vrouwen en kinderen en momenteel wonen er duizenden aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat. Hulporganisaties hebben al vaker de onmenselijke omstandigheden in het overbevolkte kamp aangeklaagd.