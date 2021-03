Na de ontboezeming van Emma Bale in ‘Liefde voor muziek’: we onderschatten nog altijd de impact van echtscheiding op kinderen

Het was een pakkend moment, in Liefde voor muziek: Emma Bale (21) die vertelt over de impact die de vechtscheiding van haar ouders op haar had. Onlangs getuigde topneuroloog Steven Laureys nog over hoe zijn kinderen hebben geleden onder zijn scheiding. Hebben we dan nog altijd te weinig aandacht voor kinderen van scheidende ouders?