Erika Vlieghe na de commotie over ‘minder zeuren’: “Of ik het zelf nog volhoud? De ene dag wat beter dan de andere”

“Ik zit niet op Twitter, en ik had daar deze week geen spijt van”, zegt infectiologe Erika Vlieghe na alle commotie. Er kwam een stortvloed met de goorste beledigingen haar richting uit na die ene uitspraak. Maar ze blijft erbij: we moeten stoppen met te veel zeuren, en het mag van haar nog altijd op een trui staan. In een open brief legt ze uit waarom: “Die stroom aan negativisme haalt de veerkracht weg die we broodnodig hebben.”