Dortmund bekert verder, Juventus pakt broodnodige overwinning

Geen Europees voetbal deze week, maar er stonden vanavond toch enkele aantrekkelijke affiches in het buitenland op het programma. Zo kwalificeerde Dortmund zich voor de halve finales van de DFB-Pokal en pakte Juventus in de Serie A een broodnodige driepunter tegen Spezia.

Vanavond stond er in Duitsland een topaffiche op het programma: Dortmund trok naar het veld van Borussia Mönchengladbach in het kader van de kwartfinales van de DFB-Pokal. Jadon Sancho scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd , waardoor Dortmund doorstoot naar de halve finales. In het slot pakte Dahoud nog rood voor de uitploeg, maar de overwinning was al binnen. Bij Dortmund viel Thorgan Hazard in minuut 68 in, terwijl Thomas Meunier de volledige wedstrijd op de bank bleef.

Ook Juventus wist vanavond zijn wedstrijd te winnen. Het klopte Spezia met 3-0 na doelpunten van Morata, Chiesa en Ronaldo. Dankzij deze overwinning komt Juventus op 7 punten van leider Inter.