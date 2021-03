Ronaldo bereikt magische grens: Portugees scoort twaalf seizoenen op rij minstens twintig competitiegoals

Cristiano Ronaldo heeft (nog maar eens) een magische grens bereikt. Hij scoorde dinsdag in zijn 600ste competitiewedstrijd uit zijn carrière de 3-0 voor Juventus tegen La Spezia. De Portugese aanvaller is de eerste speler die in twaalf opeenvolgende seizoenen minstens twintig competitiegoals maakt.

De laatste keer dat Cristiano Ronaldo een seizoen afsloot met minder dan twintig competitiegoals was in 2008-2009. Toen maakte hij er “slechts” 18 voor Manchester United. Bij Real Madrid en Juventus was “CR7” telkens goed voor minstens 20 competitiedoelpunten.

Dit jaar bereikt hij de grens al op 2 maart. Vooral sinds Nieuwjaar blinkt de Juventus-aanvaller uit. Met zeven goals en twee assists draagt hij bij tot meer dan de helft van de doelpuntenproductie van zijn club. Juventus maakte dit jaar zeventien doelpunten en slikte er slechts twee.

Ronaldo scoorde dinsdag het laatste doelpunt in de 3-0-zege tegen La Spezia. Alvaro Morata opende op aangeven van Federico Bernardeschi de score na het uur, Federico Chiesa en Ronaldo diepten de score uit. Romelu Lukaku is voorlopige vice-topschutter in Italië met 18 goals. Zijn club Inter komt donderdag in actie tegen Parma.