Maskers af: twee Republikeinse gouverneurs heropenen hun staat, tegen federaal advies in

De gouverneurs van de Amerikaanse staten Texas en Mississippi hebben beslist om de coronamaatregelen op te heffen. Over een week mogen de maskers af en de cafés weer volledig open, en dat tegen de adviezen van de federale experten in – “het is nu niet het moment”. President Biden kondigde aan dat er tegen eind mei genoeg vaccins zullen zijn voor alle Amerikanen.

“Pas op, Covid is niet plotseling verdwenen. Covid bestaat nog. In Texas, in de VS en over de hele wereld. Maar uit de genezingen, de vaccinaties, de verminderde ziekenhuisopnames en de veiligheidsmaatregelen is duidelijk: de maatregelen die de staat oplegt zijn niet langer nodig.”

Zo kondigde gouverneur Greg Abbott dinsdag zijn grote nieuws aan. “Vanaf 10 maart mogen alle bedrijven, van welke aard ook, voor 100 procent open. Allemaal. En ik hef ook de verplichte mondmaskerdracht op.” Mondmaskers zijn in Texas al sinds 2 juli verplicht.

Hij kreeg applaus na zijn aankondiging, maar waarschuwde meteen. “Het ontslaat je niet van je persoonlijke verantwoordelijkheid om voor je familie en de mensen rond je te zorgen. Maar in het voorbije jaar hebben de Texanen getoond dat ze de dagelijkse gewoonten hebben aangeleerd om Covid te vermijden. Mensen en bedrijven hebben de staat niet nodig om te zeggen hoe ze te werk moeten gaan.”

Niet het moment voor versoepelingen

Nochtans had directeur Rochelle Walensky van de CDC, zowat de Sciensano van de Verenigde Staten, net de dag voordien nog gezegd dat het echt niet het moment is voor versoepelingen. Het gemiddelde aantal besmettingen en overlijdens was de voorbije week weer met 2 procent gestegen. “We riskeren dat we alles verliezen waar we de voorbije maanden zo hard voor hebben gevochten”, zei Walensky.

Maar ook Tate Reeves, de gouverneur van Mississippi, kondigde versoepelingen aan. “Het aantal hospitalisaties en besmettingen is gekelderd, het vaccin wordt snel verspreid. Het is tijd!”, tweette Reeves. It is time, een sneer naar de uitspraken van CDC-directeur Walensky – now is not the time.

Sneller vaccins

Abbott en Biden, archiefbeeld.. Foto: AP

In Mississippi en Texas is zowat 7 procent van de mensen gevaccineerd. President Joe Biden kondigde dinsdag overigens aan dat er tegen eind mei genoeg vaccins zullen zijn voor álle Amerikaanse volwassenen. “Drie weken geleden konden we zeggen dat we er genoeg zouden hebben tegen eind juli. Maar ik ben blij dat ik vandaag kan aankondigen dat het eind mei al zo ver zal zijn.”

Die versnelling is te danken aan een samenwerking tussen twee concurrenten, Johnson&Johnson en Merck&Co. Merck&Co zal mee de J&J-vaccins produceren. In Europa wordt de goedkeuring van het J&J-vaccin pas volgende week verwacht.