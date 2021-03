Deliveroo en Uber Eats gaan vrijuit voor ‘oneerlijke praktijken’

Maaltijdkoeriers Deliveroo en Uber Eats maken zich niet schuldig aan oneerlijke praktijken. Dat heeft de economische inspectie vastgesteld na een onderzoek, zo meldt De Tijd woensdag.

Restaurants hadden hun beklag gedaan over hoge kosten en misbruiken, waarna toenmalig minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) het dossier doorspeelde naar de economische inspectie. De inspectie sloot inmiddels het onderzoek af en stelde geen problemen vast.

Deliveroo en Uber Eats hebben hun kostenpercentages niet verhoogd – maar ook niet verlaagd – in de coronacrisis. Commissies worden per restaurant onderhandeld en er zijn verschillende manieren om samen te werken. Als de klant zijn bestelling zelf ophaalt, rekent Deliveroo als “steunmaatregel” 0 procent commissie aan. Anders is dat naar verluidt 30 à 35 procent.