Brusselse minister vraagt collega’s geen vaccin-voorrang te geven aan mensen met onderliggende aandoeningen

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) stelt voor om de strategie voor de vaccinatiecampagne te wijzigen en de volgorde van uitnodigen uitsluitend op basis van leeftijd te organiseren. Dat meldt L’Echo woensdag.

Maron stuurde volgens de krant een brief naar zijn collega-gezondheidsministers om voor te stellen niet langer voorrang te geven aan mensen onder de 65 jaar met onderliggende aandoeningen. Hij wijst op juridische moeilijkheden bij de selectie van risicopatiënten, met name door schending van het medisch geheim.

“De Hoge gezondheidsraad zegt dat leeftijd de belangrijkste ‘driver’ is voor ernstige vormen en sterfgevallen door Covid-19”, aldus Maron.

De patiënten die het grootste risico lopen, bijvoorbeeld dialysepatiënten of mensen die een transplantatie ondergingen, zouden alsnog sneller gevaccineerd kunnen worden in het ziekenhuis of later bij hun huisarts met het vaccin van Johnson & Johnson, dat maar uit één dosis bestaat.