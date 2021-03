Coca-Cola wil binnen twee jaar klimaatneutrale bottelarij

Coca-Cola European Partners (CCEP), waartoe Chaudfontaine behoort, wil als bedrijf tegen 2040 volledig klimaatneutraal zijn. De afgelopen 10 jaar drong CCEP zijn CO2-uitstoot met 30,5 procent terug, de komende 10 jaar wil het dit nog eens herhalen.

He bedrijf investeert hiervoor internationaal de komende 3 jaren 250 miljoen euro in hernieuwbare energie, schoner vervoer en meer lichte verpakkingen uit gerecycleerd plastic.

Chaudfontaine speelt naar eigen zeggen een van de hoofdrollen in die internationale strategie. “Het lokale natuurlijk mineraalwater moet hét voorbeeld van duurzaamheidsinnovaties worden, klinkt het. Zo schakelde de bottelarij in 2018 over op 100 procent gerecycleerd plastic. De flessen bestaan sinds kort enkel uit heldere, niet gekleurde pet en de folie rond de multipacks is ook gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Op termijn wil Chaudfontaine ook geen nieuw plastic meer gebruiken voor de dop en het label, als dat technisch mogelijk wordt.

Ook in de mineraalwaterbottelarij zelf wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Zo zorgt een waterturbine op de rivier samen met zonnepanelen voor een deel van de energieproductie.

“Maar hier stoppen onze ambitie en de investeringen niet. We willen met onze site tegen 2023 één van de eerste klimaatneutrale (dus zonder negatief effect van uitstoot broeikasgassen op het klimaat) Coca-Cola European Partners-sites in Europa worden”, zegt sitedirecteur Achmed Boumrah. “Hiervoor gaan we maximaal voor CO2-reductie met plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen of te elimineren. Pas daarna zullen we de resterende CO2-uitstoot compenseren. Op dit moment wordt hier een concreet actieplan voor opgemaakt dat dit jaar nog zal opstarten.”