Professor Jan De Maeseneer: “Groep van 85-plussers die thuis wonen, kunnen we op zeer korte tijd vaccineren, misschien volgende week al”

Volgens een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad mogen 55-plussers tóch het vaccin van AstraZeneca krijgen. En het tweede spuitje van het Pfizervaccin zal pas na 35 dagen toegediend worden in plaats van na 21 dagen. Dat betekent dat het sneller zal gaan met prikken. Hoe snel precies? “Ik denk dat we een week of twee winnen”, zei Inge Neven in De Afspraak.

Nieuwe studies uit het Verenigd Koninkrijk bewijzen dat dat de oudere leeftijdsgroepen wel degelijk goed beschermt tegen ernstige ziektesymptomen en dus tegen ziekenhuisopname. E,n dus adviseert de Hoge gezondheidsraad (HGR) dat 55-plussers wél het AstraZeneca-vaccin krijgen. En dat is goed nieuws. Nog hoopvol: bij Pfizer mag langer gewacht worden met de tweede prik. Die zal pas na 35 dagen toegediend worden in plaats van na 21 dagen.

Daardoor zullen de oudste groepen sneller ingeënt kunnen worden. Dat is dubbele winst. Want de druk op de ziekenhuizen zal verlagen én er zal sneller nagedacht kunnen worden over versoepelingen.

Wellicht zullen de acht ministers van Volksgezondheid vandaag ook bekendmaken dat ze dat advies zullen volgen. Hoeveel sneller er precies ingeënt zal worden zal de taskforce vaccinatie uitmaken. Maar experts laten er nu al hun licht op schijnen.

“Ik denk dat we een week of twee winnen”, zei Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie in De Afspraak. “Vanaf volgende week of de week nadien kunnen we de 65-plussers beginnen uit te nodigen.” Ook professor-emeritus Huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer, lid van de taskforce vaccinatie, ziet de toekomst rooskleurig in. “De groep van 85-plussers die thuis wonen, kunnen we op zeer korte tijd vaccineren, misschien volgende week al”, bevestigde hij in Terzake. “Het zal geen week duren voor we ook al aan de 75-plussers kunnen beginnen.”

Het Agentschap Zorg en ­Gezondheid, dat de vaccinaties in Vlaanderen beheert, verwacht dat sommige vaccinatiecentra in de week van 15 maart 65-plussers kunnen ontvangen. “Elke week krijgen de vaccinatiecentra quota doorgestuurd van het aantal ­vaccins dat ze een tweetal weken ­later kunnen plaatsen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap. ­”Deze week hebben we dat nog niet gedaan, omdat we wilden ­weten wat er beslist zou worden over ­AstraZeneca. Als het licht definitief op groen wordt gezet, dan kunnen er uitnodigingen vertrekken naar mensen boven de 65. Het aantal zal afhangen van de stand van de ­vaccinaties bij het zorgpersoneel, maar het is zeer waarschijnlijk dat we in sommige centra in de week van 15 maart kunnen beginnen met de vaccinatie van 65-plussers. Zij zullen ook worden opgenomen op de reservelijsten voor het geval dat mensen niet opdagen.”

