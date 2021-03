Beerschot hakt dit jaar knoop door over nieuw stadion aan Petroleum-Zuid

In de plannen van de fietsbrug over de Schelde werd ook al plaats voorzien voor de mogelijke bouw van een voetbalstadion.

Ten laatste eind 2021 zal het bestuur van Beerschot de knoop doorhakken in het veel besproken stadiondossier. Er liggen nog steeds twee pistes op tafel: de concessie van het Olympisch Stadion verlengen of verhuizen naar een gloednieuw stadion op Petroleum-Zuid. Dat bevestigde het bestuur van de club nogmaals in een infomoment met het officiële supportersorgaan Beerschot AktieKomiteit (BAK).

Zoals geweten geniet de bouw van een nieuw stadion aan Petroleum-Zuid de voorkeur van het bestuur van de club. In een infomoment met het officiële supportersorgaan Beerschot AktieKomiteit (BAK) bevestigden bestuursleden Jan Van Winckel en Gunther Dieltjens dat de kostprijs en financiering van een nieuw stadion tegen augustus van dit jaar door een studiedienst berekend zal worden. Het stadiondossier moet nadien nog eens aan de stad Antwerpen voorgelegd worden.

Een definitieve beslissing zal genomen worden in de tweede helft van 2021, mede door de aflopende concessie van het Olympisch Stadion. Een verlengd verblijf op het Kiel behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden, maar dan moeten er structurele en commerciële aanpassingen aan het stadion uitgevoerd worden die “vele miljoenen” zouden kosten. “De ambitie is om in 2026-2027 in een nieuw stadion te spelen. De bouw ervan zal enkele jaren in beslag nemen, maar 2021 wordt een cruciaal jaar”, zei Beerschot-voorzitter Francis Vrancken eind vorig jaar al in Gazet van Antwerpen.

Volgend seizoen tussen plaats 5 tot 12

Ook de verlenging van de huur van het trainingscomplex aan het Universteitsplein werd besproken op het infomoment met het BAK. De club wil er een volledig nieuw trainingscomplex met vijf velden neerpoten. De plannen voor dat miljoenenproject zijn uitgetekend, de werken zouden in de tweede helft van volgend seizoen van start kunnen gaan.

Er werden nog enkele belangrijke zaken aangehaald in het vragenuurtje van de supporters. Zo zal de mogelijke degradatie van zusterclub Sheffield United geen gevolgen hebben voor Beerschot. Elke club van de United World Holding vormt een eigen entiteit, zo benadrukt het bestuur. De sportieve doelstelling van volgend seizoen is om rustig mee te draaien. In het klassement mikt Beerschot ergens tussen plaats 5 en 12, met liefst enkele uitschieters voor eigen publiek. Het bestuur benadrukt dat het vooral op de lange termijn wil werken en nu geen onnodige financiële risico’s zal nemen die het voortbestaan van de club in gevaar kunnen brengen. Corona heeft er namelijk stevig ingehakt met een seizoensverlies van zeven miljoen euro.

Tot slot bevestigden de twee bestuursleden dat er met Ryan Sanusi rond de tafel zal gezeten worden over een nieuw contract. “In lijn met de contractverlenging voor heel wat sterkhouders zoals Holzhauser, Vanhamel, Frans, Pietermaat en Dom zullen er ook met Sanusi gesprekken aangevat worden”, klinkt het. Het huidige contract van de sterkhouder op het middenveld loopt af in juni van volgend jaar.