Vader van Iljo Keisse is verplichte sluiting van zijn café beu: “Alles ben ik kwijt, zelfs mijn zoon en moeder moeten bijspringen”

Gent - “Is het bijna genoeg? Trop is te veel”, staat sinds kort te lezen op de ramen van ‘De Karper’. Voor Ronie Keisse, die het bekende café op de Kortrijksesteenweg uitbaat, duurt de verplichte sluiting veel te lang. “Zelfs mijn moeder en zoon moeten financieel bijspringen”, vertelt de vader van wielrenner Iljo.

“Financieel en zakelijk ben ik alles kwijt”, vertelt de cafébaas. Hij leeft momenteel van de steun van de overheid, maar ook zijn zoon, de bekende wielrenner Iljo Keisse, en zijn moeder steunen financieel. “Zeker dat zij moet bijspringen, vind ik vreselijk. Ik zou haar moeten steunen, maar dat kan ik momenteel gewoon niet. Beseffen de virologen dat wel?”

Met de doeken aan de ramen van het café richt Ronie zich tot de regering, maar ook tot de toevallige voorbijgangers. “Het gaat niet alleen over mijn café, maar over de sector. Het duurt al veel te lang allemaal. Bij de eerste golf had ik nog begrip voor de lockdown. Nu zijn winkels en scholen open, maar is het de vrijetijdssector die moet sluiten. Heeft de horeca dan zo’n invloed op de besmettingen? Voor iedere studie die dat beweert, is er weer een onderzoek waaruit het tegendeel blijkt.”

Vergeten sector

De cafébaas heeft veel respect voor de mensen die momenteel de beslissingen nemen. “Ik ben geen viroloog en geen politicus”, klinkt het. “Maar zij zijn ook geen cafébaas. Ze beseffen niet hoe hard onze sector eigenlijk bloedt. Er zijn al zoveel overlegcomités geweest, en we blijven maar verlangen en hopen op betere tijden. Maar ze denken niet aan ons. We worden niet eens meer vermeld.”

Vreest Ronie voor het voortbestaan van het bekende café? “De Karper bestaat al meer dan 140 jaar, dat verdwijnt niet zomaar. We staan klaar om snel weer open te gaan, als het moet met vier man hier buiten. Op Facebook merk ik dat ook de klanten uitkijken naar de heropening. Zij vergeten ons niet, nu het overlegcomité nog!”