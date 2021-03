Club Brugge bevestigt dat het naar de beurs wil: “Historische stap om verder te groeien”

Club Brugge heeft woensdagochtend zijn intentie om naar de beurs te gaan officieel bevestigd. “Dit is een historische stap voor heel Club Brugge”, zegt voorzitter Bart Verhaeghe op de website van de club. Blauw-zwart geeft aan dat er geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, het gaat om de verkoop van bestaande aandelen die nu in handen zijn van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke. Zij zullen met hun investeringsvehikel Grizzly Sports NV wel de grootste aandeelhouder blijven.

LEES OOK. Club Brugge naar de beurs: is het slim om aandelen te kopen en krijgen fans het voor het zeggen? (+)

Dat er geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, wil zeggen dat Club Brugge - in tegenstelling tot wat eerder verwacht werd met het oog op het nieuwe stadion - de beursgang dus niet wil gebruiken om extra kapitaal op te halen. Wel zal de club nu minder afhankelijk worden van Grizzly Sports NV. Bedoeling van de beursgang is de club “een betere toegang te geven tot de kapitaalmarkten, wat in de toekomst kan helpen om extra groei te financieren en om haar activiteiten en financiële positie verder te versterken”, stelt Club Brugge.

“Dit is een historische stap voor heel de Club Brugge-gemeenschap en de logische volgende fase in haar ontwikkeling”, reageert voorzitter Bart Verhaeghe op de clubsite. “De rijke geschiedenis en het sportieve trackrecord van Club Brugge vormen de basis van een iconisch, internationaal bekend sportmerk, dat steunt op een gemeenschap van meer dan een miljoen trouwe fans. Onze visie is om de club verder te laten groeien, voortbouwend op dezelfde geschiedenis, werkethiek en motivatie die van ons zo een gepassioneerde club hebben gemaakt. Zo kan Club Brugge een stap voor blijven op de grootste verwachte evoluties in het voetballandschap.”

Club Brugge verwacht dat de beursgang niet al te lang meer op zich zal laten wachten, “afhankelijk van de marktomstandigheden en onder voorbehoud van goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) en andere relevante overwegingen”. Ook kondigde het aan dat na de beursgang die onafhankelijke bestuurders zich zullen aansluiten bij Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke. Het gaat om Sangeeta Desai, Lucy Quist en Cind Du Bois.