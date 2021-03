Huis verwoest bij gasontploffing in Henegouwen

Een huis is in de nacht van dinsdag op woensdag compleet vernield door de ontploffing van een gasfles en de brand die daarop ontstond. De ontploffing deed zich voor in het Henegouwse Frasnes-lez-Gosselies, een deelgemeente van Les Bons Villers. Dat meldt de hulpverleningszone van Waals-Brabant. De brandweer van de posten Nijvel en Charleroi werden opgeroepen. De hulpdiensten brachten één persoon over naar het ziekenhuis.