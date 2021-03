Geparkeerde auto van dokter volledig vernield na aanrijding: “Gelukkig komen mijn huisbezoeken niet in het gedrang”

Diksmuide - Een vrachtwagen reed woensdagochtend de geparkeerde wagen aan van dokter Bart Ingelaere (60) in Beerst. De wagen werd tegen de gevel van het huis van de dokter geduwd en is volledig vernield. “Gelukkig komen de huisbezoeken niet in gevaar”, zegt de dokter.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 5.45 uur in het centrum van Beerst nabij Diksmuide. In de Wijnendalestraat moest de chauffeur van een vrachtwagen naar eigen zeggen uitwijken voor een tegenligger die iets te veel op zijn rijbaan reed. De chauffeur was op dat ogenblik met zijn vrachtwagen vol brood onderweg naar de Carrefour om daar te gaan leveren. De trucker week zelf uit en knalde daarbij op de achterkant van de geparkeerde Lexus van dokter Bart Ingelaere. De dokter heeft zijn praktijk op het Esenplein in Esen, maar woont in de Wijnendalestraat.

“Het waren onze overburen die me opbelden en vroegen of ik wist dat onze wagen vernield was”, zegt dokter Ingelaere. “Zelf hadden we niets van de klap gehoord aangezien we achteraan slapen. Mijn drie jaar oude Lexus is volledig vernield. De wagen werd tegen onze gevel geduwd. Die liep gelukkig slechts lichte schade op. Er zijn krassen en de bakstenen vertonen lichte schade, maar er is geen structurele schade. Binnen is ook niets gebarsten. Dat is het voornaamste, de auto kan vervangen worden. Die trucker heeft zich ook uitvoerig geëxcuseerd voor het ongeval.”

Huisbezoeken

De dokter moest meteen de nodige maatregelen treffen om het werk vlot te kunnen opstarten vandaag. “Ik nam meteen contact op met de verzekeraar om een vervangwagen te regelen”, zegt dokter Ingelaere. “Mijn praktijk in Esen start ik op om 7.15 uur. Daar kan ik nog naar toe met de wagen van mijn vrouw en zal wellicht niet te laat zijn. Maar na 9 uur start ik met huisbezoeken. Daarvoor heb ik zeker een vervangwagen nodig. Die zou er zeker moeten zijn dus normaal komen mijn huisbezoeken niet in het gedrang. Het is sowieso al een drukke periode.”

Zowel de politie als de brandweer waren na het ongeval snel ter plaatse. De brandweer ruimde de brokstukken en gelekte vloeistoffen op. De gevel werd ook nog geïnspecteerd. De Lexus werd getakeld.