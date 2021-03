Tien doden bij vliegtuigongeval in Zuid-Soedan

Bij een ongeval met een passagiersvliegtuig zijn dinsdag in Zuid-Soedan minstens tien mensen om het leven gekomen. Dat is woensdag meegedeeld door de regionale overheid.

Het ongeval met het toestel van de Zuid-Soedanese luchtvaartmaatschappij South Sudan Supreme vond dinsdagavond rond 17 uur (lokale tijd) plaats in Pieri, in de deelstaat Jonglei, zo verklaarde gouverneur Denay Jock Chagor. “Tien mensen, onder wie beide piloten, verloren het leven.”

Volgens de verklaring vond de crash plaats op de startbaan van de lokale luchthaven. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord van het toestel zaten.

Ook over de oorzaak van het ongeval bestaat nog onduidelijkheid. “Het enige wat we weten is dat het vliegtuig in Pieri is geland. Toen het weer opsteeg richting Juba is het neergestort”, zegt Ayii Duang Ayii, de directeur van de luchtvaartmaatschappij.