Explosie bij Nederlands testcentrum, politie gaat uit van kwaad opzet

Bij een coronatestcentrum in Bovenkarspel, in het noorden van Nederland, is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er zijn ramen vernield. Dat meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Volgens de Nederlandse omroep NOS is een metalen pijp ontploft. Het explosief lag aan de buitenkant van het pand. De politie gaat ervan uit dat de teststraat het doelwit was, aldus nog NOS.

De Explosieven Opruimingsdienst is opgeroepen om te kijken of er nog explosief materiaal is achtergebleven. Het gaat volgens een politiewoordvoerder een paar uur duren om de omgeving, die afgezet werd, veilig te stellen, alles op te ruimen en te onderzoeken.