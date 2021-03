De handel in het aandeel Melexis is woensdagochtend hervat aan de beurs van Brussel. Dat meldt beurswaakhond FSMA.

De grootaandeelhouders in het bedrijf hebben hun aandeel afgebouwd van 53,6 procent tot 50 procent plus één aandeel. Omwille van de private plaatsing moest de handel in het aandeel geschorst worden.