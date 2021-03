Joe Biden trekt kandidatuur in, voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat iemand topbenoeming mist omwille van reeks gemene tweets

Joe Biden heeft de kandidatuur van Neera Tanden voor een toppositie in zijn regering weer ingetrokken. Haar benoeming in de Senaat was onzeker geworden, na een hele reeks “gemene” berichten op Twitter, die ze overigens kort voor haar benoeming verwijderd had. Volgens CNN is het de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Biden zegt dat Tanden zelf gevraagd had om haar kandidatuur te schrappen. De nieuwe president had haar gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden, een machtige dienst in het Witte Huis.

Het is de eerste keer dat Biden een kandidatuur voor een topfunctie in zijn regering moet intrekken, en bovendien de eerste keer dat dat gebeurt volgens nieuwszender CNN op basis van “actieve en agressieve” tweets die gepost werden.

Joe Biden Foto: REUTERS

Kritiek kwam er van beide kanten van het politieke spectrum.

Vorige week vrijdag al kondigde Democratisch senator Joe Manchin uit West Virginia aan dat hij de nominatie van Tanden niet zou steunen omdat haar eerdere tweets een aantal collega’s van Manchin met de grond gelijk hadden gemaakt.

Twee Republikeinse senatoren hebben, onder wie Mitt Romney, lieten maandag weten haar kandidatuur niet te steunen, ook al omwille van de tweets. Senator Sus Collins legt uit: “Neera Tanden heeft noch de ervaring, noch het temperament om deze kritische instelling te leiden. Haar acties uit het verleden hebben precies het soort vijandigheid blootgelegd die president Biden belooft te overstijgen.”

“Bovendien roept het besluit van mevrouw Tanden om meer dan duizend tweets te verwijderen in de dagen voordat haar nominatie werd aangekondigd, vragen op over haar inzet voor transparantie.”

Ook Romney is hard voor Tanden, stelt zijn woordvoerster. Hij zegt dat ze “duizend gemene tweets heeft verspreid.”

Hillary Clinton

Tanden, een lange tijd assistent van Hillary Clinton, vocht het ook uit met liberalen. “Uw aanvallen waren niet alleen gericht tegen Republikeinen”, zei Vermont-senator Bernie Sanders tijdens haar hoorzittingen. “Er waren wrede aanvallen, niet alleen op mij, maar ook op progressieven, mensen met wie ik heb samengewerkt.”

Tanden deed haar best om afstand te nemen van haar Twitter-personage. “Mijn taalgebruik en mijn uitingen op sociale media hebben mensen gekwetst, en daar voel ik me slecht over”, zei ze in die hoorzitting. “Ik heb er echt spijt van en ik erken dat het erg belangrijk voor me is om te laten zien dat ik met anderen kan werken. Ik zou zeggen dat sociale media tot te veel persoonlijke opmerkingen leiden en dat mijn aanpak radicaal anders zal zijn.”

De tweets zeggen Amerikaanse politieke experten zijn wellicht een drogreden Tanden, wiens expertise eerder in twijfel werd getrokken,, niet te benomen. En ook CNN spreekt over hypocrisie bij de Republikeinen, die de afgelopen jaren amper poerden over de vele schaamteloze tweets die voormalig president Donald Trump de wereld in stuurde. “Ze hanteren een dubbele standaard”, klinkt het.

Ex-president Donald Trump Foto: AP

Tanden zal overigens niet volledig verdwijnen. President Biden is wel van plan Tanden in een andere rol alsnog voor hem te laten werken. En wie ooit ambities heeft om een topfunctie te bekleden in het Witte Huis, zal in de toekomst twee keer nadenken vooraleer een tweet de wereld in te sturen.

LEES OOK. Eerste militaire operatie zit erop: waarom ook Joe Biden kiest voor ‘America First’, maar dan wel met andere bedoelingen (+)

LEES OOK. Donald Trump zal toch geen eigen partij oprichten: hij heeft die ook niet nodig (+)