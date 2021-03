Ook Nieuw-Zeeland wil akkoorden tussen technologiereuzen en media

Nieuw-Zeeland wil net als Australië akkoorden laten sluiten tussen de technologiereuzen en de media. De overheid heeft Google en Facebook daar vorige week al over aangesproken.

Minister van Media Kris Faafoi liet weten dat hij eraan denkt om een regelgeving te laten goedkeuren die de techreuzen verplicht om nieuwsmedia te betalen voor nieuwscontent die ze via hun platformen verspreiden. De minister wil zo de mediasector ondersteunen, die mede door de coronacrisis in grote moeilijkheden verkeert.

Faafoi verkiest akkoorden in het kader van onderhandelingen tussen de persgroepen en de Amerikaanse technologiebedrijven, in plaats van een bindende wet in het leven te roepen.

“Ik heb vorige week vertegenwoordigers van Facebook en Google ontmoet”, zei de minister woensdag voor een commissie in het parlement. “Ik ben ervan overtuigd dat de commerciële onderhandelingen die plaatshebben tussen de traditionele media en de digitale platformen ook in Nieuw-Zeeland van start zullen gaan, en ik moedig ze aan.”

Nieuwscontent betalend

Vorige week keurde het Australische parlement een wet goed die digitale platformen verplicht om de media te betalen voor de nieuwscontent die ze verspreiden. De platformen worden ervan beschuldigd veel geld binnen te halen via advertenties zonder de media zelf te vergoeden.

In Australië sloten Facebook en Google uiteindelijk nog voor de goedkeuring van de wet overeenkomsten met de mediabedrijven, om zo de strengere, nieuwe regels te omzeilen. Facebook blokkeerde in februari vanwege de aankondiging van de nieuwe wet een tijdlang nieuwsberichten op zijn platformen.

Faafoi liet weten dat de regels die de Nieuw-Zeelandse overheid zal opleggen zullen afhangen van hoe de onderhandelingen tussen de platformen en de media vorderen.