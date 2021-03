Sloveense premier stuurt Verhofstadt terug naar koloniaal België: “Slovenië is niet Congo”

De Sloveense premier Janez Jansa heeft in een discussie op Twitter uitgehaald naar Europarlementslid Guy Verhofstadt. Hij wees er Verhofstadt op dat hij “niet langer het hoofd is van een koloniale macht”. Jansa ligt al langer onder vuur omdat hij de persvrijheid met de voeten treedt.

De Sloveense leider, een nauwe bondgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orban en een bewonderaar van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, viel zondag op Twitter opnieuw de pers aan. Hij beschuldigt die onder meer van het verspreiden van valse informatie.

Verhofstadt hekelde zijn “voortdurende aanval op de persvrijheid” en vroeg de Europese Commissie op te treden voordat Slovenië op 1 juli het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Raad van de EU op zich neemt. De regering-Jansa bedreigt door haar anti-democratische koers de draagkracht van de Europese Unie, aldus Verhofstadt.

“Rustig maar, Guy Verhofstadt, je bent niet langer het hoofd van een koloniale macht. En Slovenië is ook niet Congo”, antwoordde de Sloveense leider.

“Stop dan met het behandelen van (de media) als uw soevereine domein. Rechten, vrijheden en waarden zijn verankerd in de Europese verdragen die uw land heeft ondertekend, en de Slovenen steunen ze omdat ze hun belangen dienen, niet die van u”, aldus Verhofstadt in een reactie.

De Europese Commissie veroordeelde eerder al het optreden van Jansa tegen de pers. Die werd vorige week nog op de vingers getikt vanwege beledigende woorden aan het adres van een journaliste. De Commissie had in januari ook gewaarschuwd voor elke poging tot “druk” op de media in Slovenië nadat de regering had besloten om de financiering van het nationale persagentschap STA op te schorten. Na de berispingen uit Brussel nam Ljubljana gas terug en werden de subsidies uiteindelijk wel goedgekeurd.