Studenten zitten met te veel in krijtcirkels: op dag één al boetes op Sint-Pietersplein

Gent - Dertien studenten kregen dinsdag een bekeuring voor een inbreuk op het samenscholingsverbod. Dit nadat ze met te veel in de net aangebrachte krijtcirkels op het Sint-Pietersplein zaten.

Na de massabijeenkomsten op het Sint-Pietersplein in Gent vorige week voerde het stadsbestuur enkele maatregelen in. Sinds dinsdag staan een honderd ‘bubbels’ - na overleg met de studenten -getekend op het Sint-Pietersplein, waarin studenten per vier veilig buiten kunnen zitten.

Toch werden dinsdagavond enkele inbreuken vastgesteld. “Enkele studenten zaten in groepjes van vijf tot zes”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Ze werden aangesproken om zich aan de regels te houden. Toen bleek dat ze dat niet deden, dan werden ze bekeurd door onze mensen.”

Dertien boetes voor samenscholing en één pv voor het gebruik van een elektronische luidspreker na 20 uur werden uitgeschreven. Verder kreeg één persoon dinsdag een boete voor het niet-correct dragen van een mondmasker. Acht personen werden bekeurd nadat ze de nachtklok negeerden

