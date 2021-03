Overnemer gezocht voor Boek.be en Antwerpse Boekenbeurs

Alle activa van boek.be, de belangenorganisatie van de Vlaamse boekensector en sinds 1932 organisator van de Boekenbeurs, staan te koop.

De vzw kampt al enkele jaren met financiële problemen. Vanwege de coronacrisis kon de Boekenbeurs vorig jaar bovendien niet doorgaan. In september vorig jaar kreeg de organisatie al bescherming tegen schuldeisers. Op verzoek van Boek.be zelf werd de procedure aangepast, en werd op 19 februari een gerechtsmandataris aangesteld.

De Antwerpse advocate Nathalie Vermeersch werd als mandataris aangesteld, en moet dus een overnemer vinden voor de activa van Boek.be. Het gaat dan onder meer om het merk, de goodwill en contracten met uitgevers. Het is vervolgens aan de ondernemingsrechtbank om te beslissen met welke overnemer in zee gegaan wordt. “Het behoud van de tewerkstelling is daarbij volgens de wet primordiaal”, zegt Vermeersch.

Is er interesse?

“Wat mij betreft vormt het menselijk kapitaal de grootste waarde van Boek.be. De personeelsleden kennen de contracten met de uitgeverijen, hebben alle contacten en weten hoe een Boekenbeurs georganiseerd moet worden.”

Of er genoeg potentiële overnemers zijn, kan Vermeersch momenteel niet inschatten. “Ik ben nog maar net aangesteld, en heb voorlopig nog niemand aan de lijn gehad”, zegt ze. “Maar Boek.be heeft dus zelf de vraag gesteld om een mandataris aan te stellen: ze moeten dus vermoeden dat er in de markt interesse is.”

Tot midden april kunnen geïnteresseerde overnemers bieden op de bezittingen van Boek.be. “Het moet in de etalage staan, en iedereen moet de kans krijgen om een dossier in te dienen”, meent Vermeersch.

Vanwege corona kon de laatste editie van de Boekenbeurs enkel digitaal doorgaan. “Maar gegeven de omstandigheden is dat blijkbaar nog behoorlijk goed verlopen”, zegt Vermeersch nog.