EVP-fractie in Europees Parlement zet deur open voor de schorsing partij Orban

In het Europees Parlement heeft de fractie van de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij woensdag een aanpassing van haar interne procedures goedgekeurd. Het is afwachten hoe de Hongaarse premier Viktor Orban gaat reageren.

Orban had ermee gedreigd zijn partij Fidesz uit de fractie terug te trekken indien de hervorming wordt goedgekeurd.

Met 187 parlementsleden is de Europese Volkspartij de grootste politieke formatie in het Europese halfrond. Met 84,1 tegen 15,9 procent schaarde de vereiste tweederde meerderheid zich woensdagochtend achter een aanpassing van het interne reglement die het mogelijk maakt om hele nationale delegaties te schorsen of uit te sluiten.

Het is nu afwachten hoe de Hongaarse premier Viktor Orban gaat reageren. De nationalistische premier had fel van leer getrokken tegen de hervorming, die volgens hem enkel tegen zijn partij Fidesz is gericht. Hij dreigde ermee dat zijn dertien parlementsleden de fractie zullen verlaten indien de interne regels effectief aangepast zouden worden.

Tegen partij Fidesz

De EVP had Fidesz in maart 2019 geschorst uit de partij omwille van de aantastingen van de fundamentele rechten in Hongarije en de anti-Europese retoriek van Orban. De Europarlementsleden van Fidesz bleven wel steeds lid van de fractie. Met de aanpassing van haar interne reglement wil de fractie zich nu op één lijn zetten met de partij. Houdt Orban de eer niet aan zichzelf, dan komt er binnenkort een voorstel tot schorsing van de delegatie op tafel.

CD&V steunde woensdag de aanpassing van de regels. “Ik denk dat het beter is dat we scheiden op basis van duidelijke afspraken”, zo reageerde Europarlementslid Tom Vandenkendelaere.