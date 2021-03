Twee gewonden bij keukenbrand in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft dinsdagavond een brand gewoed in een appartementsgebouw aan de Joseph Baecklaan. De schade bleef beperkt maar twee personen raakten wel gewond. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur ontstond omstreeks 23.00 uur in de keuken van het appartement op de eerste verdieping van het tien verdiepingen tellende gebouw. De twee bewoners slaagden erin het vuur zelf te doven maar één van hen liep daarbij brandwonden op terwijl de andere rook inademde. Beiden werden overgebracht nar het ziekenhuis voor verzorging terwijl de brandweer naging of de brand volledig gedoofd was en het appartement ventileerde.